Сегодня, 25 апреля, в челябинском зоопарке будут проводить санитарную и акарицидную обработку. Для посетителей учреждение будет закрыто, сообщили представители зоопарка.
«25 апреля в Челябинском зоопарке санитарный день. Учреждение будет закрыто для проведения дезинфекции помещений и акарицидной обработки территории»,— говорится в сообщении, размещенном на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте».
На этой неделе от клещей обработают два района в Челябинске — Тракторозаводский и Металлургический. Где именно будет проходить акарицидная обработка, смотрите в нашем материале.
Ранее от клещей обработали скверы и парки Магнитогорска, мероприятия прошли с 18 по 21 апреля.
Если вы заметили на своем теле клеща, снять его можно и самостоятельно. Как это сделать — читайте в инструкции ИА «Первое областное».