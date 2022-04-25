Челябинский зоопарк закроют на акарицидную обработку

Сегодня посетить учреждение не получится

Сегодня, 25 апреля, в челябинском зоопарке будут проводить санитарную и акарицидную обработку. Для посетителей учреждение будет закрыто, сообщили представители зоопарка.

«25 апреля в Челябинском зоопарке санитарный день. Учреждение будет закрыто для проведения дезинфекции помещений и акарицидной обработки территории»,— говорится в сообщении, размещенном на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

На этой неделе от клещей обработают два района в Челябинске — Тракторозаводский и Металлургический. Где именно будет проходить акарицидная обработка, смотрите в нашем материале.

Ранее от клещей обработали скверы и парки Магнитогорска, мероприятия прошли с 18 по 21 апреля.

Если вы заметили на своем теле клеща, снять его можно и самостоятельно. Как это сделать — читайте в инструкции ИА «Первое областное».