Челябинский зоопарк пригласил волонтеров на весенний субботник

Помощникам обещают приятный бонус

В зоопарке Челябинска объявили сбор желающих помочь в субботнике. Уборка территории намечена на 5 и 6 апреля, в 10:00. Об этом сообщается в официальном паблике зоопарка ВКонтакте.

«Будем рады поделиться с вами вениками и граблями, чтобы подмести пешеходные дорожки и привести в порядок газоны зоопарка. Просим откликнуться волонтеров, которые готовы помочь зоопарку и не прочь поработать под пристальным наблюдением наших питомцев», — уточнили в зоопарке.

Волонтеров призывают заранее записаться в сообщения паблика зоопарка ВКонтакте. В качестве бонуса обещают общение с альпака Дусей, которая благодаря своему обаянию за короткое время успела стать настоящей звездой соцсетей.