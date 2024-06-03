Челябинский зоопарк поднял цены на входные билеты

И увеличил возрастной порог для покупки детских билетов

С понедельника, 3 июня, в Челябинском зоопарке выросли цены на входные билеты. Об этом Первому областному рассказали в пресс-службе зверинца.

Для детей вход стал дороже на 50 рублей — вместо 150 рублей стало 200 рублей. При этом возраст, до которого можно пройти в зоопарк по детскому билету, подняли с 11 до 13 лет. В итоге дети до 4 лет включительно могут пройти в зверинец бесплатно, а дети с 5 до 13 лет — за 200 рублей.

Больше всего подорожали входные билеты для взрослых. Вместо 300 рублей они стоят 400.

Билет в контактный зоопарк подорожал на 20 рублей и стоит теперь не 80, а 100 рублей. Дети до двух лет проходят бесплатно.

«Рост цен — мера вынужденная. Львиную долю расходов нашего зоопарка составляют затраты на еду и лечение зверей. Также мы тратим деньги на реконструкцию и развитие. Хочу заметить, что даже новые цены остаются самыми низкими среди зоопарков городов-миллионников нашей страны», — рассказала Первому областному начальник отдела по связям с общественностью Челябинского зоопарка Елена Пшеницына.

Студенты очной формы обучения могут посетить зоопарк за 200 рублей.

Пенсионеры по старости — за 200 рублей.

Многодетные, инвалиды и ветераны, участники боевых действий могут посетить зверинец бесплатно.