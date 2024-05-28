Челябинский зоопарк перевел старейшего волка в закрытый от посетителей вольер

У животного обострились хронические заболевания

Волк Люк из зоопарка Челябинска покинул основной вольер и переехал на закрытую от посетителей территорию. Перевезти 17-летнего вожака от стаи пришлось из-за болезни и старости.

«Если бы не обстоятельства подобного рода, мы никогда бы не разлучили его с семьей, поверьте. Но в такой ситуации, к сожалению, пришлось делать весьма нелегкий выбор», — отметили в зоопарке.

За последний месяц у Люка обострилось хроническое заболевание опорно-двигательного аппарата. Также заметны возрастные изменения — волк стал хуже слышать. Чтобы поддерживать состояние хищника, сотрудники ежедневно будут проводить терапию.