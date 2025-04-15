Челябинский зоопарк перешел на летний режим работы с 15 апреля

Теперь он открыт на два часа дольше

С сегодняшнего дня, 15 апреля, челябинский зоопарк переходит на летний режим работы и будет открыт до самого вечера, сообщили в пресс-службе зоопарка.

В будние дни он теперь работает с 10:00 до 20:00, при этом касса закрывается в 19:00. В пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни зоопарк открыт с 10:00 до 21:00, касса закрывается в 20:00.

Посетителей предупредили, что по электронным билетам можно пройти только в часы работы кассы.

Детский контактный зоопарк работает по следующему графику: в будние дни — с 11:00 до 18:00, с пятницы по воскресенье — с 11:00 до 19:00. Касса закрывается на полчаса раньше. В зоопарке уточнили, что площадка работает только при отсутствии осадков.