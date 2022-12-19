Челябинский зоопарк закрылся из‑за аварии на водоводе

Животные ни в чем не нуждаются, но посетителей учреждение не принимает

С утра 19 декабря Челябинский зоопарк закрыл двери для посетителей. Причина — авария в системе водоснабжения, сообщили Первому областному информагентству в администрации учреждения.



«Из-за аварии в системе водоснабжения мы вынуждены закрыть зоопарк до устранения неполадок. Ориентировочно откроемся после обеда, более точную информацию разместим, как только она будет известна», — сообщается в телеграм-канале зоопарка.

Начальник отдела по связям с общественностью Челябинского зоопарка Елена Пшеницына в беседе с корреспондентом Первого областного информагентства уточнила, что сроки устранения неполадки пока не ясны, возможно, 19 декабря двери для посетителей так и не откроются. По ее словам, в учреждении отсутствует холодное водоснабжение. Поэтому для животных воду приходится предварительно охлаждать. Эксцессов нет, обитатели зоопарка, несмотря на коммунальную аварию, чувствуют себя хорошо.