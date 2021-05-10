Челябинский зоопарк ищет парикмахера для альпака

Сотрудники парка объявили своеобразный конкурс и обещают массу положительных эмоций

Челябинский зоопарк ищет парикмахера для альпака Еремея. Сотрудники объявили своего рода конкурс и обещают профессионалу не только массу положительных эмоций, но и табличку с его именем на вольере альпака в случае замечательного результата. Подробнее рассказали в пресс-службе зоопарка.

«Великолепный шанс для тех, кто уже натренировался на кошечках/собачках/человечках и чувствует, что готов к чему-то большему. Реально большему. Что требуется от вас? Инструмент, с которым вы привыкли работать (напоминаем, что у альпака очень мягкая шерсть); стильная стрижка по всему периметру Еремушки; готовность к чему-то новому в своей жизни»,— сообщают сотрудники зоопарка.

Взамен парикмахеру обещают «гуманно зафиксированного Еремея», отсутствие альпачьих плевков, шквал хорошего настроения и, конечно же, фото с Еремеем до и после стрижки.

«Если стрижка будет совсем шикарная, то мы даже готовы разместить на вольере альпака табличку с информацией о вас как о талантливом специалисте в области укрощения шерсти и волос»,— добавили в зоопарке.

По всем вопросам следует писать на электронную почту metodist@chelzoo.ru.