Челябинский зоопарк готовится отпраздновать день рождения

Посетителей ждут встречи с животными и игры

В предстоящую субботу, 14 сентября, челябинский зоопарк отпразднует 28‑летие. По такому случаю для всех гостей готовят особенную программу с развлекательными площадками. Об этом рассказали в пресс-службе зверинца.

Мероприятия запланировали с 13 до 14 часов: это и общение с животными, и мастер-классы. Так, у вольера бурых медведей можно будет потрогать кроликов, а на первом этаже здания администрации — понаблюдать за рептилиями и насекомыми. Пустят по территории зоопарка альпаку — пушистую красавицу можно будет погладить и нарисовать с натуры.

Не забыли и про игры: для посетителей готовят состязания по броскам колец на отпавшие рога оленей и викторины от детских библиотек неподалеку от вольера сурикатов.

После насыщенной программы, в 14 часов, сотрудники зоопарка пойдут раздавать животным подарки: игрушки, которые смогут сделать все посетители зверинца.