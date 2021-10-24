Челябинский зоопарк готов к приему башкирских медведей

Не мимимишные истории трех косолапых сирот

Осень 2021 года для экологов и зоозащитников Южного Урала проходит под знаком Медведя: в конце сентября в Челябинском зоопарке погибли от яда медведи Степан и Маша, а уже в октябре учреждение приняло пополнение: с озера Банное привезли молодую медведицу. Параллельно известный ветеринар Карен Даллакян спасает мохнатую малышку, найденную на трассе в Катав-Ивановском районе. Первое областное информагентство собрало воедино три «медвежьих истории».



Мышьяк, свинец, медикаменты

Эпопея с косолапыми началась с трагедии: 23 сентября в Челябинском зоопарке погибли медведи Степан и Маша. Харитона и предсказательницу погоды Бусинку врачам удалось спасти. Полиция возбудила уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его гибель или увечье, совершенное в отношении нескольких животных»). К середине октября был задержан предполагаемый отравитель, ему избрана мера пресечения. Немедленно поползли слухи, что преступник — бывший сотрудник учреждения.





«Отравитель — однозначно не сотрудник Челябинского зоопарка. Его личность установлена, к зоопарку он никогда никакого отношения не имел. В биологических материалах отравленных медведей обнаружен мышьяк в дозах, кратно превышающих допустимые значения. Плюс свинец и какие-то медикаментозные препараты, влияющие на ритм сердца. Количество и состав яда — они разные бывают. Мне неизвестно, сколько чего нужно, чтобы отравить медведя», — опровергает эти домыслы директор зоопарка Юрий Леончик.



Новая гостья Даллакяна

Тогда же, в середине октября, началась еще одна история, которая также едва не закончилась трагедией: сотрудник нацпарка «Зюраткуль» обнаружил на трассе в Катав-Ивановском районе совершенно истощенного медвежонка. Спасти девочку взялся врач и зоозащитник Карен Даллакян. Поначалу он всерьез опасался за жизнь пациентки: по оценке ветеринара, маленькой медведице, названной Софьей, было порядка восьми месяцев. В этом возрасте, да еще осенью, перед зимней спячкой, ровесники Софьи весят уже около 40—50 килограммов, но в медвежонке из-под Катав-Ивановска не набиралось и 10 кило. Вдобавок у малышки нашлись раны, а один глаз ничего не видит. На сегодня, к счастью, угроза для жизни спасенной миновала. Юная медведица, в первые дни проявлявшая агрессию, сейчас уже привыкла к людям и уверенно проходит реабилитацию.





«Сейчас опасность для жизни Софьи миновала. Медвежонок хорошо кушает, много спит, ранки зажили. Карантин мы пережили, теперь будем прививать животное, в первую очередь — от бешенства, затем ее осмотрят врачи, в том числе окулист», — рассказал Первому областному информагентству Карен Даллакян.

«Банные» попрошайки





Наконец, третья история пока не закончена. Напомним, в окрестностях озера Банное, на котором расположен одноименный горнолыжный комплекс, с лета регулярно начали появляться два молодых медведя. Животные собирали пищевые отходы, охотно принимали угощение у людей и — пока — никого не обижали, зато привыкли даже клянчить лакомства. По инициативе губернатора Алексея Текслера специалисты регионального Минэкологии и зоопарка вместе с волонтерами отправились на Банное. Одного зверя удалось поймать в клетку-ловушку, уже 15 сентября молодая медведица обживала новый дом в зоопарке. Второй пока не попался: эксперты предполагают, что зверь залег в спячку. Но после первого же появления на людях его тоже предполагается отловить и отправить к сестре.

«Доверять людям — это плохо!»

«Медвежонок, привезенный из окрестностей Банного, чувствует себя прекрасно. У него только одна нехорошая особенность: он слишком доверяет людям, для диких животных это нехарактерно. Это абсолютно домашний зверь, который не боится человека. Спокойно берет еду из рук, позволяет себя трогать, гладить, он совершенно не приучен к жизни в дикой природе», — рассказал в эфире «Большой студии» Юрий Леончик.

Странное, казалось бы, заявление от директора зоопарка: его настораживает дружелюбие зверя. Что же плохого в том, что новая жилица ведет себя не как хищник, а как мимимишка? Тем более, что есть мнение: привыкшие к вольной жизни дикие животные в зоопарках как раз приживаются плохо. А тут — никакого риска.





«Я считаю, что помещение дикого животного в зоопарк — явление отрицательное. Животное должно жить на воле. В своей естественной среде обитания, это аксиома. Но в данной конкретной ситуации это было уже невозможно. Мы считаем, еще год назад медвежат можно было бы оставить на воле. В прошлом году медведи стали выходить к людям. Звери сперва держались парой, жили на территории двух детских оздоровительных учреждений и горнолыжного центра. Эти объекты генерируют огромное количество пищевых отходов. Вот в прошлом году медвежат и нужно было отваживать от этих отходов. Тогда еще не поздно было принять какие-то меры, чтобы вернуть их в дикую природу. В этом году они опять вернулись на эти мусорки и помойки, опять стали получать вкусняшки от смелых посетителей этих учреждений», — рассуждает Леончик.





Поведение гостей Банного, подкармливающих медвежат и играющих с ними, директор зоопарка называет «слабоумием и отвагой». По словам Леончика, чем дальше, тем более рискованным стало бы общение с «банными мимимишками»: привыкнув к людям, звереныши в конце концов начали наглеть, они выходили даже под окна ресторанов и требовали «свою пайку». Поведение косолапых попрошаек в конце концов было расценено властями Башкортостана как «угроза здоровью людей и имуществу», вышло распоряжение как-то решить вопрос с двумя хищниками. Если бы не челябинские экологи и волонтеры, судьба медвежат могла бы сложиться весьма печально. И как еще выйдет с оставшимся на воле животным — непонятно.

«Мы всегда говорим, что при встрече с диким животным ни в коем случае нельзя его кормить, тем более это касается медведей. Если медведь один раз попробовал человеческую еду — колбасу, сладости, он постоянно будет искать эту еду. И есть риски, что такие животные будут выходить к населенным пунктам, к учреждениям. Были предложения забрать медведей с Банного, выпустить в каком-то заказнике. Поздно! Во-первых, они привыкли к человеческой еде, они не смогут добывать пищу самостоятельно, есть риск гибели животного. Во-вторых, они пойдут к людям. Представьте, вы живете в частном подворье, к вам ночью залезает медведь! Как он себя поведет? А в поисках знакомого запаха, знакомой еды он будет вести себя агрессивно! Так что помещение в зоопарк — единственная мера, позволяющая и спасти жизнь животного, и уберечь от него людей», — считает заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Человек медведю — волк!

Медведицы — заботливые матери, тщательно оберегающие своих детей. Походы за остатками человеческой еды на горнолыжный комплекс начались не от хорошей жизни: очевидно, что даже медвежата-подростки с Банного просто не успели научиться добывать пищу самостоятельно, что уж говорить о совсем маленькой пациентке Карена Даллакяна.





Специалисты Минэкологии и лесники считают, что в обоих случаях медвежата стали сиротами по вине браконьеров.

«Отстреливать матерей-медведиц запрещено. А матери, как правило, находятся рядом с медвежатами, так что перепутать их с одинокими животными затруднительно. Тем более отстрел медведей происходит не с ходу: охотник находится на вышке, в укрытии, ждет, когда животное выйдет на кормежку. Так что, скорее всего, в обоих случаях имело место браконьерство», — объясняет этот вывод Виталий Безруков.

В обоих случаях незаконный отстрел мохнатых родительниц произошел, скорее всего, на территории Башкортостана: курорт «Банное», собственно, и расположен в Абзелиловском районе республики. А маленькая Софья была обнаружена недалеко от границы Челябинской области и Башкирии, причем с «нашей» стороны на десятки километров кругом — заповедники, особо охраняемые территории и другие закрытые от охоты места. Местные егеря уверены: у них медведицы не пропадали.

Между тем неизвестные стрелки не просто осиротили минимум трех зверят, но и обрекли их на вечную жизнь среди людей. Почему опасно отпускать на волю «банных» найденышей, ясно. А Софья никогда не вернется в леса, так как, даже после успешного завершения лечения, останется инвалидом.





«Виноваты в этом люди. В Челябинской области тоже регулярно случаются подобные происшествия: с начала 2021 года зафиксировано 332 нарушения правил охоты, 37 из них имеют признаки уголовного преступления. Речь идет о незаконной добыче, в основном — лося, косули, кабана. Да, постоянные рейды и расставленные в заповедниках фотоловушки делают свое дело: число браконьеров уменьшается. Однако всю область фотокамерами не засеешь. А большинство уголовных дел заканчиваются штрафом или условным сроком, хотя за нарушения правил охоты можно получить и пять лет общего режима. Но пока мы не создадим такую правоприменительную практику — опасность браконьерства, увы, сохраняется!» — резюмирует Виталий Безруков.

При подготовке статьи были использованы материалы программы «Большая студия» ОТВ.