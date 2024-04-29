Челябинский журналист больше 10 лет занимается социальным танго

В Международный день танца наш коллега поделился главными принципами социальных танцев

Сегодня, 29 апреля, отмечается Международный день танца. А по сути, это праздник еще одного языка — языка тела. И ему тоже можно научиться — кто-то овладевает им настолько, что начинает учить «диалекты» — разные стили, а кому-то достаточно совершенствоваться в одном направлении. Так, наш коллега, фотокорреспондент ИА «Первое областное» Дмитрий Сопильняк уже десять лет занимается аргентинским танго — не для состязаний, для души. О принципах социальных танцев вообще и танго, в частности, Дмитрий рассказал в редакции в канун праздника, который он с полным правом может считать своим профессиональным.

«В социальное аргентинское танго я пришел в 2014 году, когда появилось свободное время и желание чем-то его занять. Просто увидел в соцсети объявление об открытом уроке недалеко от дома. Надо сказать, что у меня к тому времени был опыт обучения танго, но не очень успешный. Все-таки современные методы обучения танцам, в отличие от того, с чем я столкнулся в первый раз, дают возможность большей импровизации», — рассказывает Дмитрий.

Примерно спустя полгода он начал думать, что что-то начинает получаться, партнерша не пугается его движений, а понимает, куда он ведет ее в танце. А еще месяца через три начал просто получать удовольствие.

«Сейчас я посещаю уроки, как и раньше, помогаю тем, кто делает свои первые шаги в танго. Часто к нам с уроками приезжают преподаватели из других городов, в том числе носители традиций танго — аргентинцы. Общение с ними очень полезно и дает толчок для развития», — говорит Дима.

Впрочем, любое развитие здесь именно для себя. Социальное аргентинское танго, да и другие социальные танцы — это больше про общение, здесь нет соревнований. Люди приходят общаться, находить друзей.

«Люди собираются вечером, пообщаться друг с другом, потанцевать под музыку. Социальные танцы дают паре возможность взаимодействия, когда двое создают свой, не похожий на другие, танец, где он предлагает движение, задает рамки танца, а она украшает танец своими движениями. Каждое движение партнеров есть продолжение движения друг друга», — рассказывает он.

Многие приходят парами, но не редкость и случаи, когда кто-то именно здесь находит себе пару для жизни. Говорят, взаимодействие в танце очень хорошо демонстрирует, как люди будут вести себя в семейной жизни.

А что насчет того, что партнеров часто не хватает? Это правда, признается Дмитрий. Хотя случается и наоборот.

«Однажды был со мной курьезный случай. Я поехал в другой город, не областной, по своим делам. И как часто бывает, „заодно положил в чемодан“ туфли и брюки с рубашкой — узнал у знакомых, что там тоже есть танго-сообщество, напросился на ежедневную милонгу (танго-мероприятие), но... В последний момент ее отменили, потому что не хватило... девочек. Это была середина лета, видимо, уехали отдыхать и танцевать в других городах», — рассказывает он.

Танго-сообщества есть во многих городах страны, не только крупных. В Челябинской области социальное танго танцуют в Магнитогорске, Снежинске, Озерске, Миассе. Соревнований нет, но фестивалей — огромное количество по всей стране. Так, на днях в Челябинске начнется фестиваль аргентинского танго и музыки La Vida, Música y Tango, который имеет многолетние традиции. А в конце июня впервые откроет свои двери танго-марафон «Тангоград».

«Обычно марафоны и фестивали собирают до 200 участников от Владивостока до Калининграда, от Севастополя до Санкт-Петербурга и Москвы. Потанцевать в Челябинск приезжают из Казани, Ижевска, Перми, Новосибирска, Тюмени, ну и, конечно же, соседи из Екатеринбурга», — рассказывает Дмитрий.

Кроме этого, проводятся ежемесячные общегородские милонги. Впереди лето, а значит, откроется традиционная площадка опен-эйров. Они проходят возле Исторического музея Южного Урала.