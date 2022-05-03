Челябинский завод выпустит 250 км рельсов для метрополитена Москвы

ЧМК заключил крупный контракт со столичным Департаментом транспорта

Челябинский металлургический комбинат получил крупный контракт на поставку рельсов для метрополитена Москвы. Об этом со ссылкой на своего руководителя Максима Ликсутова сообщает Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Поддержка российского производства — приоритетная задача, поставленная мэром Москвы Сергеем Собяниным. Московский метрополитен заключил контракт на 30 тысяч тонн рельс производства Челябинского металлургического комбината. Благодаря закупке мы сможем обновлять пути на линиях, чтобы содержать сложнейшую инфраструктуру в безопасности, а поездки сделать надежнее», — заявил Максим Ликсутов.

В 2021 году департамент приобрел на ЧМК 5 тысяч тонн рельсов. Новый заказ, по словам Ликсутова, поможет челябинскому предприятию сохранить рабочие места.

В сообщении говорится, что 30 тысячи тонн рельсов хватит до 2024 года. Благодаря этой покупке можно полностью обновить три линии метро.

Челябинцы должны поставить в Москву более чем 250 погонных километров путей — это сравнимо с расстоянием от Москвы до Ярославля.