«Поддержка российского производства — приоритетная задача, поставленная мэром Москвы Сергеем Собяниным. Московский метрополитен заключил контракт на 30 тысяч тонн рельс производства Челябинского металлургического комбината. Благодаря закупке мы сможем обновлять пути на линиях, чтобы содержать сложнейшую инфраструктуру в безопасности, а поездки сделать надежнее», — заявил Максим Ликсутов.
В 2021 году департамент приобрел на ЧМК 5 тысяч тонн рельсов. Новый заказ, по словам Ликсутова, поможет челябинскому предприятию сохранить рабочие места.
В сообщении говорится, что 30 тысячи тонн рельсов хватит до 2024 года. Благодаря этой покупке можно полностью обновить три линии метро.
Челябинцы должны поставить в Москву более чем 250 погонных километров путей — это сравнимо с расстоянием от Москвы до Ярославля.