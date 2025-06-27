Челябинский завод получил награду «Трудовая доблесть Южного Урала»

Она пополнила коллекцию музея «ЧТЗ‑Уралтрак»

Коллектив ЧТЗ стал первым, кому вручили региональную награду «Трудовая доблесть Южного Урала». В годы войны предприятие выпустило почти 50 тысяч танковых двигателей. Почетную награду передали в музей «ЧТЗ-Уралтрак», вместе с правительственным постановлением она была заложена в витрину и стала частью экспозиции, сообщает пресс-служба завода.

Накануне престижная награда, врученная предприятию главой региона, после путешествия по различным подразделениям завода и профсоюзному комитету наконец нашла свое место в экспозиции музея.

«Это очередное признание заслуг нашего коллектива, который вот уже три года успешно выполняет государственные задачи. Новая награда станет мощным стимулом для новых достижений на пути к общей победе», — отметил председатель профкома Алексей Антошкин.

В присутствии молодого поколения заводчан медаль и соответствующее правительственное постановление были бережно помещены в витрину. Директор музея Надежда Дида провела для собравшихся краткую экскурсию, рассказав об истории завода и подчеркнув, что эта награда — достойное продолжение славных трудовых традиций предприятия.