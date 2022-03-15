Челябинский юрист разъяснил, грозит ли ответственность за пользование VPN

Использование виртуальных частных сетей в России запрещено еще пять лет назад

Соцсеть «Инстаграм» по требованию Генпрокуратуры РФ официально внесена Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Блокировка сервиса завершилась в ночь на 14 марта, однако миллионы пользователей сервиса остались на платформе благодаря VPN. Директор юридического агентства «Форлекс» Николай Попов рассказал Первому областному информагентству, чем это может грозить обычному пользователю.

Напомним, использование виртуальных частных сетей (VPN) в России запрещено еще с июля 2017 года согласно поправкам в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Так, не разрешается использовать технологии обхода блокировки сайтов, запрещенных на территории России.

«Пользователи находятся в зоне интенсивного информационного потока, который меняется чуть ли не ежеминутно. Мы не можем знать, какой закон примут завтра. На сегодня какого-либо наказания, административной и уголовной ответственности для граждан, пользующихся сервисами VPN, нет. Федеральный закон о запрете использования есть, однако ответственность не установлена. На сегодня Meta не признана экстремистской организацией. Но вполне возможно, что в скором будущем праворегулирующая практика может измениться. Поэтому я рекомендовал бы отвыкать пользоваться такими сервисами», — считает юрист Николай Попов.

Тем временем в России заблокировано уже 20 популярных сервисов VPN и Роскомнадзор продолжает эту работу, сообщил сегодня, 15 марта, председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Роскомнадзор работу ведет, VPN ежедневно блокируется — это не такая простая задача, но она выполняется», — сказал Хинштейн в эфире «ДумаТВ».

Вероятно, вопрос ответственности за использование такого способа обхода блокировок отпадет сам собой.

Напомним, до 14 марта активным российским пользователям «Инстаграма» дали время, чтобы перенести скопившиеся в аккаунтах фото- и видеоматериалы на другие платформы. Доступ к «Фейсбуку» ограничен в России еще 4 марта.

Генеральная прокуратура РФ также через суд пытается признать компанию Meta, официального владельца «Инстаграма» и «Фейсбука», экстремистской организацией.

Следственный комитет РФ уже возбудил в отношении сотрудников Meta уголовное дело по фактам публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности и содействию террористической деятельности (статьи 280 и 205.1 УК РФ).