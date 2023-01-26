Челябинский юрист рассказывает, как отсудить компенсацию за холодные батареи

Спойлер: придется не только писать и звонить, но и побегать по инстанциям

Челябинские паблики пестрят возмущениями горожан на холод в квартирах. Даже в относительно теплые зимние дни из разных районов города «прилетают» сообщения то о поломке бойлера, то о промерзших стенах. Юрист из Челябинска Нина Бахтина считает, что пострадавшие горожане могут претендовать не только на перерасчет в квитанциях, но и компенсацию морального вреда за проживание в холоде. Для ИА «Первое областное» она рассказала, с чего следует начать и куда адресовать свои жалобы для действенной реакции на них.

Сколько градусов тепла должно быть в квартирах в отопительный сезон?

Нормативная температура воздуха в жилых помещениях — не ниже +18°С, в угловых комнатах — +20°С. Эти показатели регламентирует СанПиН 1.2.3685-21. По общему правилу, в течение отопительного периода должно быть обеспечено бесперебойное круглосуточное отопление. Но есть случаи исключения. Так, при температуре воздуха в квартире от +12°С до +18°С, перерыв не должен превышать 16 часов единовременно, от +10°С до +12°С — не более 8 часов, а от +8°С до +10°С — не более 4 часов. Но за месяц таких перерывов должно быть не больше 24 часов.

Допускается превышение температуры не более 4°C. А снижение не более, чем на 3°C, допустимо лишь в ночное время суток с полуночи до пяти утра. В дневное время с пяти утра снижение не допустимо.

Куда обращаться, если в квартире стало холодно?

В первую очередь, потребителю необходимо уведомить о нарушении качества коммунальной услуги аварийно-диспетчерскую службу исполнителя — сделать это можно как письменно, так и устно, в том числе по телефону. Аварийно-диспетчерская служба зарегистрирует сообщение, уведомит об этом ресурсоснабжающую организацию. Если неизвестны причины нарушения, потребителю назначат дату и время проверки. Время такой проверки ограничено — не позднее 2 часов с момента получения сообщения.

После проверки будет составлен акт, который подпишут все заинтересованные лица. На основании этого акта исполнитель, допустивший нарушение, должен будет произвести перерасчет потребителю размера платы за коммунальную услугу в сторону ее уменьшения вплоть до полного освобождения от ее оплаты.

Если после запуска отопления квартира не прогревается

Если имеются отклонения в параметрах температуры после включения отопления, то сначала следует обратиться в управляющую компанию/ТСЖ, обслуживающую дом. Затем — в ресурсоснабжающую компанию (в г. Челябинске это АО «УСТЭК-Челябинск»), жилищную инспекцию (в том числе, на сайте ГИС ЖКХ dom. gosuslugi. ru), Роспотребнадзор, управление ЖКХ города (через интернет-приемную, например).

За качество оказания коммунальной услуги по отоплению отвечают управляющая компания (или ТСЖ) и ресурсоснабжающая компания. Но первоначально следует обратиться с заявлением в управляющую компанию/ТСЖ. Заявление должно быть зафиксировано в специальном журнале. Управляющая компания/ТСЖ должны составить комиссию, провести обследование помещения и произвести замеры не позднее двух часов с момента обращения. По результатам проверки составляется акт, в котором фиксируется наличие или отсутствие нарушений.

Как составить претензию?

В правом верхнем углу: шапка (наименование и адрес компании, ФИО, адрес и телефон заявителя). В тексте претензии указать: ссылки на законодательные требования к качеству отопления, изложение существа нарушения требований к температурному режиму в конкретной квартире, доказательства (результаты замеров, акт проверки качества), само требование об устранении нарушения и/или перерасчете платы за отопление, срок для ответа на претензию. В конце претензии поставить подпись потребителя, расшифровку подписи, дату и в приложении указать перечень прилагаемых к претензии документов, которые необходимо приложить к претензии. Претензия составляется в 2-х экземплярах. Один подается либо нарочно в УК/ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию, при этом на втором экземпляре ставится отметка о получении. Претензию можно отправить заказным письмом/ценным письмом с описью вложения (почтовый чек с описью сохранить).

Как пересчитают размер платы за отопление?

За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении. Размер платы за расчетный период, в котором произошло отклонение, снижается на 0,15% размера платы. Собственник может обратиться в УК с заявлением о перерасчете. Для этого необходимо заактировать факт оказания некачественной услуги, уведомить о нарушении аварийно-диспетчерскую службу исполнителя. По жалобе будет проведена проверка и если подтвердится факт нарушения, то можно подавать заявление о перерасчете платы с приложением акта проверки.

Можно ли потребовать неустойку, штраф, пени?

Такая возможность предусмотрена, если температура воздуха в помещении потребителя (в том числе в отдельной комнате в квартире) ниже значений, установленных законодательством РФ. При этом в квартире установлены уплотняющие прокладки в притворах оконных и дверных проемов, заменены разбитые стекла, утеплены входные двери и так далее. Эти нормы регламентирует закон о защите прав потребителя.

Можно ли взыскать компенсацию морального вреда в случае отсутствия отопления из-за аварии?

Да, в такой ситуации, обусловленной неудобствами проживания в квартире после протечки радиатора и устранения ее последствий при длительном отсутствии отопления, суды чаще всего становятся на сторону потерпевших и присуждают им компенсацию морального вреда. В судебных делах, как правило, сумма таких компенсаций варьируется от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, куда обращаться, чтобы решить проблему холодных батарей.