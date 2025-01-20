Челябинский юрист рассказал, несут ли ответственность в ТРК за поведение подростков

В минувшие выходные в одном из магазинов во время конфликта пострадала школьница

Подростки большими и маленькими компаниями часто собираются в челябинских ТРК, и так случается, что, помимо громкого гвалта, устраивают и разборки, которые печально заканчиваются. Так, в минувшие выходные в ТК «Кольцо» 15-летняя девочка повздорила с 12-летней и распылила ей в глаза перцовый баллончик. ИА «Первое областное» узнало у юриста и у представителя одного из ТРК, несет ли ответственность за правопорядок охрана магазинов.

«Система видеонаблюдения позволяет оперативно реагировать и активно взаимодействовать с правоохранительными органами и ИДН по раскрываемости. Мы всегда видим сомнительных гостей и наблюдаем за ними, как по системе мониторинга, так и физически на постах охраны», — ответила руководитель отдела маркетинга ТРК «Родник» Ольга Кузнецова.

Также она напомнила, что правила поведения в ТЦ опубликованы на официальных сайтах каждого.

В частности, помните, некоторые зоны, такие как технические помещения, недоступны для посещения. Уважайте эти лимиты и придерживайтесь безопасных мест. Одевайтесь аккуратно и с уважением к окружающим.

Обратите внимание, что животные (кроме собак-поводырей) не допускаются в торговый центр. При прогулке не бегайте и не играйте на перилах — они предназначены для отдыха. Также следите за правилами пользования лифтами и эскалаторами.

Рекомендуется кататься на роликах и самокатах на улице, а не в помещениях. Будьте осторожны и не свисайте на перилах между этажами. Используйте тележки по назначению и оставляйте в порядке.

Во время уборки лучше подождите с посещением туалета. Сохраняйте имущество торгового центра и не заходите за ограждение, где проводятся работы.

Не приходите в состоянии опьянения. Курение строго запрещено на всей территории, включая парковку.

Не проносите запрещенные предметы, такие как оружие или взрывчатые вещества, и избегайте толкотни. Не занимайтесь рекламой или торговлей без согласия администрации и не практикуйте попрошайничество.

«Спецорганизации на аутсорсинге осуществляют охрану ТРК. Отдельным документом могут быть прописаны такие условия, как предотвращение конфликтов, драк, но нести ответственность за правопорядок охрана не может. Если нет нарушений технической, пожарной безопасности, а конфликт устроили граждане, то ни о какой ответственности говорить не приходится», — подчеркнул директор юридической компании «Форлекс» Николай Попов.

Ответственность за детей несут родители и опекуны. В случае ненадлежащего исполнения обязанностей взрослым грозит не только административная, но и уголовная ответственность. Поговорите с детьми о правилах поведения в общественных местах.

Материал создан ИА «Первое областное»