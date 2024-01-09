Челябинский вуз ввел электронные зачетные книжки

Оценку за экзамен преподаватели будут отправлять на электронную почту студента

В Южно-Уральском государственном университете ввели электронные зачетные книжки, сообщает во вторник, 9 января, пресс-служба вуза.

«Преподаватели будут выставлять оценки в электронную ведомость, которая автоматически появится в дирекции высшей школы или института. А студенты будут получать письмо с оценкой на почту», — рассказывают в пресс-службе.

Пока электронные зачетки будут использовать студенты первого, второго и третьего курсов. У всех остальных зачетные книжки по-прежнему будут бумажными.

Ранее в ЮУрГУ заявили, что вход в главный корпус будет осуществляться по индивидуальному QR-коду.