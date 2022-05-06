Челябинский вуз станет площадкой для Всероссийского химического диктанта

Все желающие смогут проверить знания по химии 14 мая

Челябинск 14 мая присоединится к IV Всероссийскому химическому диктанту. Его темой в этом году станет «Химия — свет науки через стекло жизни». Проверить знания все желающие смогут в удобном для себя формате — очно или онлайн. Написать работу можно будет в Южно-Уральском государственном университете.



«Участвовать в химдиктанте может любой желающий. Вам предстоит за 45 минут ответить на 25 вопросов разного уровня сложности очно или онлайн на сайте. Чтобы ответить правильно, специальные научные знания вовсе не требуются — важно лишь немного порассуждать, вспомнить пару примеров из жизни и, самое главное, мыслить логически», — рассказали в пресс-службе ЮУрГУ.

Вуз в столице Южного Урала станет очной площадкой Всероссийского химического диктанта. Мероприятие состоится в главном корпусе ЮУрГУ (на проспекте Ленина, 76), в аудиториях 443 и 428. Время написания диктанта с 13:05 до 15:20.

Независимо от выбранного формата участия перед выполнением диктанта необходимо пройти регистрацию на сайте.

Результаты проверочной работы участники смогут посмотреть в личных кабинетах. Те, кто писал диктант онлайн, — сразу после завершения работы, очные участники — 20 мая 2022 года.