Челябинский вуз получил специальный грант в рамках программы «Приоритет 2030»

Деньги будут потрачены на развитие университетской науки

Министерство образования и науки Российской Федерации обнародовало список вузов, которые получат дополнительный грант по программе «Приоритет 2030» на развитие университетской науки. В числе 18 победителей есть и челябинский вуз — это Южно-Уральский государственный университет. ЮУрГУ получит грант по направлению «Исследовательское лидерство».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в защите проектов ЮУрГУ по треку «Исследовательское лидерство» перед Советом по поддержке программ развития университетов в рамках программы «Приоритет 2030». Заседание совета прошло под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова.



«Рад, что ЮУрГУ получил грант. Это результат совместной подготовительной работы. Развитие заявленных проектов вуза поможет нашей области войти в топ-5 регионов России по уровню научно-технологического потенциала и нарастить компетенции наших ученых», — подчеркнул Алексей Текслер.

На средства гранта будут реализованы 5 проектов:

— «Интеллектуальное производство»;

— «Перспективные материалы»;

— «Экология постиндустриальной агломерации»;

— «Здоровье в цифровом мире»;

— «Цифровая грамотность для индустрии 4.0».

«Ранее ЮУрГУ получил базовую часть гранта в размере 100 млн рублей. А теперь — специальную часть в размере 142 млн рублей», — рассказала ИА «Первое областное» начальник отдела внешних коммуникаций управления медиакоммуникаций и мониторинга Ольга Романовская.

Все эти деньги, по словам Романовской, будут потрачены на развитие университетской науки до конца 2022 года.

«Перед вузами, заявившимися на специальную часть гранта, стояла непростая задача: университеты должны были представить такие программы развития, которые демонстрируют стремление найти современный образовательный код через поиск новых моделей, нестандартных решений и неожиданных подходов», — заявил научный руководитель федеральной программы «Приоритет 2030» Андрей Волков.

По словам эксперта, во время отбора не оценивалась история вуза, его текущие достижения, репутация или научные заделы. Специальный совет оценивал реальные планы и возможности вузов, изложенные в программах развития, их способность мыслить о себе в международной парадигме высшего образования и научного лидерства.

«Приоритет 2030» — это крупнейшая федеральная программа поддержки и развития вузов. Ее цель — к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. По всей стране на участие в конкурсе была подана 191 заявка, в числе которых четыре — от университетов Челябинска и Магнитогорска: ЮУрГУ, ЧелГУ, ЮУГМУ и МГТУ им. Носова.

Напомним, недавно также ЮУрГУ вошел в топ-100 лучших вузов России по версии Forbes. Университет набрал 36,02 балла из 100 возможных.

