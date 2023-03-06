Челябинский вуз получил 4 млн рублей на обучение рабочим специальностям

Бесплатные курсы организуют для участников студотрядов

Челябинский государственный университет получил грант Министерства науки и высшего образования РФ в размере 4 млн 30 тысяч рублей на обучение участников студенческих отрядов рабочим профессиям. Занятия начнутся сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба вуза.

«Студенческие отряды — это активные и энергичные ребята, которые готовы развиваться сами и развивать наш регион. Поэтому мы всегда готовы выступать площадкой и организаторами такого развития»,

— отмечает врио проректора по молодежной политике ЧелГУ Дмитрий Батаев.

В числе профессий, которые можно освоить за счет государства, вожатый, повар и санитар.

Будущие вожатые будут проходить обучение на базе института образования и практической психологии, компетенции поваров ребята получат на комбинате студенческого питания, а санитаров подготовят факультет фундаментальной медицины и университетский санаторий-профилакторий.

Получить новую профессию за счет государства в 2023 году смогут 310 человек. В прошлом году ЧелГУ обучил 50 человек. Тогда студенты осваивали такие профессии, как горничная, медицинский статистик, младшая медсестра, официант и бармен.