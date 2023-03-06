«Студенческие отряды — это активные и энергичные ребята, которые готовы развиваться сами и развивать наш регион. Поэтому мы всегда готовы выступать площадкой и организаторами такого развития», — отмечает врио проректора по молодежной политике ЧелГУ Дмитрий Батаев.
В числе профессий, которые можно освоить за счет государства, вожатый, повар и санитар.
Будущие вожатые будут проходить обучение на базе института образования и практической психологии, компетенции поваров ребята получат на комбинате студенческого питания, а санитаров подготовят факультет фундаментальной медицины и университетский санаторий-профилакторий.
Получить новую профессию за счет государства в 2023 году смогут 310 человек. В прошлом году ЧелГУ обучил 50 человек. Тогда студенты осваивали такие профессии, как горничная, медицинский статистик, младшая медсестра, официант и бармен.