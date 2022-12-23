Челябинский вуз перевел студентов на дистант до конца года

Консультации и зачеты будут проводиться онлайн

Южно-Уральский государственный университет с 26 декабря переводит учебный процесс в онлайн-формат. До 31 декабря консультации и зачеты будут проходить в дистанционном режиме. Пресс-служба университета пояснила, что для этого в вузе работает платформа «Электронный ЮУрГУ».

«С 26 по 31 декабря будет проходить в режиме онлайн для всех форм обучения. При этом и. о. ректора ЮУрГУ Александр Вагнер отметил, что все консультации и зачеты будут проводиться в строгом соответствии с расписанием в дистанционном формате на платформе „Электронный ЮУрГУ“», — объявила сегодня, 23 декабря, пресс-служба ЮУрГУ в телеграм-канале вуза.

Предполагается, что по дисциплинам, где зачеты невозможно сдать в удаленном формате, дирекции высших школ и институтов примут отдельные решения. Сотрудники ЮУрГУ, не связанные с преподавательской деятельностью, 30 декабря будут работать в дистанционном формате.

Это первый университет, который отправил студентов на дистант. По данным информационного агентства «Первое областное», остальные вузы работают в обычном формате. Напомним, в последние дни в Челябинской области школы и классы отправляют детей на дистант. К вынужденной мере из-за всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ уже прибегли в Озерске.