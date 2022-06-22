Челябинский вуз открыл набор в бакалавриат МФТИ по подготовке IT-специалистов

Выпускники ЮУрГУ получат образование московского уровня

Объединенная команда МФТИ, ЮУрГУ и ведущих уральских ИТ-компаний запускает экспериментальную программу «Прима» по обучению разработчиков с фундаментальной математической подготовкой. В первом наборе, который пройдет этим летом, предусмотрено 50 бюджетных и 20 платных мест, рассказали ИА «Первое областное» организаторы проекта.

Обучение по проекту «Прима» рассчитано на четыре года. На 1-м и 2-м курсах студенты будут изучать фиксированный набор дисциплин. Начиная с третьего курса обучение будет строиться вокруг научно-исследовательских работ и реальных проектов, которые ведут крупнейшие компании Южного Урала, а освоение обязательных дисциплин дополнят курсами по выбору и факультативами. Студенты станут решать реалистичные задачи от заказчиков и проходить для этого специальные курсы.

Предполагается, что два дня в неделю со студентами будут заниматься преподаватели МФТИ и в течение трех дней — преподаватели ЮУрГУ и ведущие специалисты привлеченных ИТ-компаний.

Специально под этот проект ЮУрГУ приобретет второй суперкомпьютер и откроет новый университетский Центр искусственного интеллекта «Тридиви».

«Совместный бакалавриат МФТИ-ЮУрГУ — это возможность получить образование московского уровня, не уезжая из Челябинска, и получить приглашение на работу в ведущих IT-компаниях еще до получения диплома. Мы уверены, что у Челябинской области есть неплохие перспективы удержать таланты, а развитие экосистемы „школа — университет — бизнес“ даст ощутимый экономический эффект всему региону в виде новых рабочих мест и налоговых отчислений»,

— говорит директор по развитию компании «Тридиви», которая выступает инициатором проекта, Дмитрий Морозов.

Чтобы попасть в проект «Прима», необходимо сдать ЕГЭ по математике, русскому языку и информатике или физике либо стать призером какой-то из уровневых олимпиад.