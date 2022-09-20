Челябинский вуз открыл Детский университет

Школьников 7—11 лет приглашают на лекции и практические занятия по физике и астрономии

Челябинский государственный университет презентовал новую программу для школьников. В этом году пары в Детском университете ЧелГУ посвящены азам физики и астрономии. Вести лекции и практические занятия будет известный челябинский астрофизик Сергей Замоздра, сообщает пресс-служба вуза.

«Он-то отлично знает, как рассказать о сложных явлениях на простых примерах и, самое главное, опытах — будет очень интересно, гарантируем»,

— замечают в пресс-службе вуза.

Первая встреча состоится в воскресенье, 2 октября. На ней школьники вместе с ученым разберут такие понятия как равновесие и покой. Сергей Замоздра расскажет детям про центр тяжести, правило рычага, про давление газов и жидкостей.

На других занятиях школьники разберут основы магнетизма и оптики, например, им расскажут, как появляются миражи, и объяснят, как работает фотокамера. Несколько занятий будут посвящены космосу: дети узнают про движение Луны и солнечные затмения, про роботов-космонавтов, звездолеты будущего и поиск внеземных цивилизаций.

Программа платная, но ребятам из одной семьи обещаны скидки. Подробнее о работе Детского университета ЧелГУ можно узнать на сайте вуза.