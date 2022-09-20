«Он-то отлично знает, как рассказать о сложных явлениях на простых примерах и, самое главное, опытах — будет очень интересно, гарантируем», — замечают в пресс-службе вуза.
Первая встреча состоится в воскресенье, 2 октября. На ней школьники вместе с ученым разберут такие понятия как равновесие и покой. Сергей Замоздра расскажет детям про центр тяжести, правило рычага, про давление газов и жидкостей.
На других занятиях школьники разберут основы магнетизма и оптики, например, им расскажут, как появляются миражи, и объяснят, как работает фотокамера. Несколько занятий будут посвящены космосу: дети узнают про движение Луны и солнечные затмения, про роботов-космонавтов, звездолеты будущего и поиск внеземных цивилизаций.
Программа платная, но ребятам из одной семьи обещаны скидки. Подробнее о работе Детского университета ЧелГУ можно узнать на сайте вуза.