Челябинский врач рассказала, как справиться с послеродовой депрессией

Женщинам нужно быть готовыми к тому, что привычный образ жизни изменится

Рождение ребенка — это событие, которое кардинально меняет жизнь женщины. Кто-то легко адаптируется к новому укладу и наслаждается материнством, а кто-то впадает в депрессию. Клинический психолог Челябинской областной психоневрологической больницы № 1 Мария Малишевская рассказала, какие бывают типы послеродового кризиса, как с ними справляться, а также как сохранить свое психическое здоровье, передает пресс-служба регионального Минздрава.

По словам специалиста, первый тип послеродового кризиса проявляется уже спустя несколько дней после родов. Женщина ощущает страх, незащищенность, ей хочется плакать. Обычно такое состояние быстро проходит благодаря поддержке близких.

Второй тип кризиса — легкая степень депрессии, сопровождающаяся приступами беспомощности, печали и страха. В таком случае необходима консультация психолога.

Третий тип — хроническая депрессия, когда женщина испытывает сильную нервозность, постоянную тревогу и страх. Здесь не обойтись без помощи психотерапевта или психиатра.

Сохранить психическое здоровье поможет поддержка близких и своевременный отдых.

«Старайтесь распределять обязанности в семье, чтобы не перегружать себя, просите о помощи близких. Не забывайте о своем отдыхе, найдите время для дневного сна, примите ванну с маслами, выпейте ромашкового чаю, почитайте книги или посмотрите комедии. Кормите ребенка грудью, берите на руки, разговаривайте и улыбайтесь, это поможет укрепить связь с ребенком и снизить риск депрессии»,— рекомендует Мария Малишевская.

Также специалист призывает делиться своими переживаниями с близкими.