Челябинский врач рассказала, как слушать музыку в наушниках без вреда для слуха

Какая нагрузка опасна для наших барабанных перепонок

Большинство людей не представляют своей жизни без наушников. Однако, как сообщают врачи, если долго слушать громкую музыку в наушниках, можно потерять слух. В пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области рассказали, какое давление особенно опасно для наших ушей.

«Звуковое давление в 80 децибел допустимо испытывать не более 8 часов. Все, что более 107 децибел, уже противопоказано для наших ушей. Давление в 120 децибел уже вызывает болевые ощущения, это недопустимо. Человеческий шепот равен 25 дБ, уличный шум — 70 дБ, храп — до 110 дБ. Шум от наушников на максимальной громкости достигает 120 дБ, такая нагрузка на уши запрещена, она ведет к частичной или полной глухоте»,— рассказали в ведомстве.

Как объяснила врач-сурдолог поликлиники № 1 Городской клинической больницы № 1 Челябинска Елена Куклина, повреждения слуха могут начинаться уже с воздействия звуков с уровнем 85 децибел. Но кроме громкого звука опасность вызывают и внутриушные наушники.

«Поскольку происходит утечка низких частот из-за отсутствия полной изоляции, слушателям кажется, что громкости недостаточно, они начинают поднимать усиление, что еще больше увеличивает опасность повреждения слуха»,— рассказала врач.

Измерить уровень давления на барабанные перепонки при прослушивании музыки в наушниках можно с помощью специальных приложений. Это поможет остановиться на безопасной громкости и не потерять слух.