Челябинский врач рассказала, как правильно пить в Новый год

Встречаем 2022 год так, чтобы утром не было мучительно больно

Сложно представить новогодний стол без звона бокалов и шуток, что 1 января — день, которого не существует. Тем временем врачи призывают полностью отказаться от алкоголя в праздничную ночь. Но если встреча с 2022 годом на трезвую голову не ваш вариант, соблюдайте советы специалиста по медпрофилактике Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики (ЧОЦОЗ МП) Татьяны Цветковой. Безалкогольных напитков они тоже касаются.



СЛЕДИМ ЗА ГРАДУСОМ

Под бой курантов мы обещаем изменить себя в лучшую сторону: сбросить лишние килограммы, больше времени проводить с семьей или разбогатеть, в конце концов (а почему бы и нет?). Но встречаем Новый год с размахом, чтобы… так его и провести. В итоге застолье превращается в «пир на весь мир», воспоминания о котором часто хочется оставить в старом.

«Умеренность — главный принцип употребления алкогольных напитков в новогодние праздники. Наркологи предостерегают: если у человека имеется алкогольная зависимость, то ему вообще нельзя употреблять спиртное, даже на Новый год. Ни грамма! Большинство срывов происходит именно в новогодние каникулы», — говорит Татьяна Цветкова.

Но даже если у вас нет зависимости, врач рекомендует придерживаться несложных правил. Одно из них — выбор напитка. Важно выбрать оптимальный для себя вариант и не переходить на другие.

«Категорически не рекомендую мешать напитки. Но если вы все-таки решили не следовать этому совету, то не понижайте градус. Обязательно хорошо закусывайте. Желательно, чтобы перед первой порцией алкоголя у вас был пусть небольшой, но прием пищи», — продолжает Татьяна Цветкова.

БЕРЕЖЕМ ПЕЧЕНЬ

Помните, что за выработку обезвреживающих алкоголь ферментов отвечает печень. Чтобы она начала работать в полную силу, нужно время. Чем больше, тем лучше. Поэтому забываем про маленький перерывчик между первой и второй и делаем его как можно продолжительным.

При этом не стоит налегать на жирное. Татьяна Цветкова говорит, что хоть жирная еда и задерживает всасывание алкоголя, но и нагружает желудочно-кишечный тракт, создает нагрузку на поджелудочную.

«Ешьте больше овощей и фруктов. Эти продукты богаты клетчаткой и помогают утилизировать алкоголь. Помимо пищевых волокон, фрукты еще и содержат быстрые углеводы, которые помогают проводить внутреннюю детоксикацию», — отметила Татьяна Цветкова.

НЕ ПЬЕМ ХОЛОДНОЕ!

Еще одна из маленьких хитростей — температура напитков. Минеральная вода или морсы, используемые для питья за новогодним столом, не должны быть сильно охлажденными, как, впрочем, и алкогольные напитки.

«Холодные напитки тормозят перистальтику желудка и кишечника и затрудняют процессы пищеварения. Это может вызвать метеоризм, тяжесть и негативно сказаться на настроении и самочувствии», — добавила собеседница сайта.

Эксперт советует больше двигаться и веселиться в новогоднюю ночь. Танцы, игры, гулянья на свежем воздухе. Тогда новогоднее застолье наступающего года оставит только радостные воспоминания.

А как встретить 2022 год без вреда для здоровья и фигуры, читайте в материале Первого областного информационного агентства.