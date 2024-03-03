Челябинский врач рассказала, как понять, что ребенку нужна помощь психолога

Специалисты рекомендуют не затягивать с решением проблемы

Иногда родителям кажется, что капризность ребенка или повышенная тревожность пройдут по мере его взросления. Но на самом деле это довольно серьезные проблемы, которые без помощи психолога решить непросто. Медицинский психолог Детской городской клинической поликлиники № 1 Челябинска Анна Галямова рассказала, какие проблемы требуют вмешательства специалиста, а также какие методики используются для выявления проблем и их дальнейшего решения, передает пресс-служба регионального Минздрава.

Вмешательство психолога необходимо в следующих ситуациях:

если ребенок не разговаривает или разговаривает плохо;

если малыш гиперактивен или импульсивен;

при повышенной тревожности и наличии страхов;

если ребенок капризен и не умеет справляться со своими эмоциями;

если малыш невнимателен;

если имеются психосоматические заболевания;

если у ребенка ограниченные интересы;

если был какой-то стресс;

если складываются сложные отношения со сверстниками или родителями.

«В своей работе я использую различные методы клинической диагностики: измерение уровня развития интеллекта по тесту Векслера; тестирование по нейропсихологическому альбому Александра Лурия для диагностики высших психических функций; тесты и опросники на выявление эмоциональных нарушений у ребенка; личностные тесты и опросники на выявление характерологических особенностей детей и подростков и прочее»,— рассказала Анна Галямова.

По ее словам, если клинический психолог обнаружит неврологические нарушения, то направит на консультацию к неврологу. В любом случае затягивать с решением проблем не следует.