Челябинский врач рассказала, как пережить перепады атмосферного давления

Несколько простых рекомендаций помогут стабилизировать состояние

Атмосферное давление может меняться несколько раз в день, особенно в межсезонье, из-за этого люди, страдающие хроническими заболеваниями, могут чувствовать недомогание и ощущать головную боль. Такие люди являются метеозависимыми. Главный внештатный специалист по врачебной практике Минздрава Челябинской области Анна Мищенко рассказала, как пережить «барические качели».

Нормальным считается атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Минувшей ночью, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, давление падало до 735 миллиметров, а днем ожидается повышение до 742 миллиметров. Такие перепады отразятся на здоровье людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Улучшить самочувствие в такие дни помогут следующие рекомендации врача:

регулярное прохождение профилактических осмотров, во время которых специалист сможет назначить необходимые для стабилизации состояния лекарства;

физическая нагрузка;

сбалансированный рацион питания;

хороший полноценный сон;

позитивное отношение к жизни.

Кроме того, пожилым людям рекомендуют ежедневно следить за прогнозами погоды и всегда держать под рукой назначенные врачом лекарства.