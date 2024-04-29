Челябинский врач рассказала, как избежать укуса клеща

Важно правильно одеваться и использовать репелленты

На длинные майские праздники многие жители Челябинской области отправляются на отдых в леса. Однако важно помнить, что густые леса, трава, просеки — любимые места обитания клещей. Чтобы не испортить себе праздники и не оказаться в больнице, эпидемиолог клиники «РЖД-Медицина» Челябинска Дарья Федорова назвала ряд правил, которые необходимо соблюдать, пребывая на природе.

Врач предупредила, что укус клеща безболезненный, поэтому чаще всего обнаруживают его только тогда, когда он, насосавшись крови, увеличивается в размерах и образовывает ощутимый бугорок. Поскольку клещи нередко являются переносчиками опасных инфекций, в случае укуса необходимо сразу же обратиться к врачу.

Чтобы избежать укуса во время отдыха на природе, нужно одеться так, чтобы уменьшить возможность заползания клещей под одежду. Брюки следует заправить в носки с тугой резинкой, верхнюю часть одежды заправить в брюки. При этом лучше, если верхняя одежда будет с длинным рукавом на манжете, плотно прилегающем к руке. На голову следует надеть капюшон. Подойдет и другой головной убор, но важно, чтобы он был заправлен под воротник. А еще одежда должна быть однотонной — на ней клеща заметить легче.

Чаще всего клещи присасываются в местах, где кожа нежная: за ушами, на шее, под мышками, на голове. Поэтому важно проводить взаимоосмотры хотя бы на этих участках каждые два часа. Но важно помнить, что присасываются клещи и к другим местам.

Не лишними будут репелленты. Врач рекомендует применять их в соответствии с инструкцией.