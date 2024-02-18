Челябинский врач рассказал, почему нельзя пропускать завтрак

Это важный для организма прием пищи

Многие южноуральцы привыкли ограничиваться утром лишь чашкой чая или кофе. Однако полноценный завтрак — это не только залог продуктивного дня, но большая польза для организма. Об этом рассказал врач-методист отдела по профилактической работе с детским населением и демографической ситуации Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Данил Абубакиров, передает пресс-служба регионального Минздрава.

«Дело в том, что по утрам особенно эффективно работают органы желудочно-кишечного тракта. И когда вы завтракаете, запускается перистальтика ЖКТ — это ритмичные сокращения, которые обеспечивают переваривание пищи и выведение отходов организма»,— рассказал Данил Абубакиров.

Кроме того, по его словам, с завтраком человек получает витамины и прочие нужные организму вещества, что позволяет зарядиться энергией на весь день.

Для того, чтобы приучить себя завтракать, можно начать с «быстрых» завтраков, а также выпивать с утра стакан воды. Можно готовить еду с вечера.

Пропустить этот важный прием пищи могут лишь те, кто поздно просыпается и ведет пассивный образ жизни. Тогда день можно начинать с обеда.