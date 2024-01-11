Челябинский врач рассказал, как не получить обморожение в сильные холода

Минувшей ночью температура воздуха в регионе местами опустилась почти до −40 градусов

Первая рабочая неделя в 2024 году в Челябинской области выдалась морозной. А чем ниже температура воздуха, тем выше риск переохладиться или получить обморожение, что может привести к печальным последствиям. Заведующий травмпунктом городской клинической больницы № 9, врач — травматолог-ортопед Алексей Бородулин дал несколько простых советов, которые помогут избежать проблем со здоровьем, передает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

В холодную погоду нужно обязательно утепляться: надевать несколько слоев одежды, варежки, шерстяные носки. На открытые участки кожи необходимо наносить жирный крем.

Ни в коем случае на морозе нельзя употреблять спиртные напитки, поскольку человек в состоянии опьянения может не заметить признаков переохлаждения и продолжать гулять.

Если какие-то участки тела все-таки отморозило, нельзя их растирать и согревать горячей водой. Врач рекомендует использовать теплую воду. А если покраснение, зуд и даже боль не проходят, нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

«Помимо обморожения отдельных участков тела, может быть общее переохлаждение организма, при котором нарушается кровоток во все отделы и может случиться все, что угодно, вплоть до летального исхода. При обморожениях увеличивается риск тромбозов. Сильное обморожение чревато некрозом и даже ампутацией»,— предупредил Алексей Бородулин.

Также он рекомендовал выходить на мороз постепенно. Например, сначала некоторое время постоять в прохладном подъезде и только после этого выходить на улицу.