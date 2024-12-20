Челябинский врач получила одну из высших госнаград в сфере медицины

Главврач ЧОДКБ Галина Киреева награждена орденом Пирогова

Главврач Челябинской областной детской клинической больницы Галина Киреева удостоена ордена Пирогова — одной из высших государственных наград в сфере медицины, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Орден, учрежденный в 2020 году, вручается за самоотверженность и профессионализм в оказании медицинской помощи. Девиз ордена — «Милосердие, долг, самоотверженность».

Вручила награду министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская.

«Орден Пирогова — это знак высочайшего признания заслуг медицинских работников. Галина Николаевна не только возглавляет одно из лучших детских учреждений региона, но и ежедневно вносит вклад в здоровье наших детей, совершенствуя систему здравоохранения Южного Урала», — отметила она.

Галина Киреева возглавляет ЧОДКБ с 2010 года. За это время больница стала центром высокотехнологичной медицинской помощи для детей не только Челябинской области, но и соседних регионов. Под ее руководством в больнице успешно внедрены передовые методы эндоскопической хирургии, включая операции на головном и спинном мозге; начато строительство нового хирургического корпуса — инициированный проект стал знаковым шагом для повышения уровня помощи детям. Как главный внештатный педиатр Минздрава Челябинской области, Галина Киреева активно работает над улучшением доступности и качества медицинских услуг.

Сама она считает свою работу миссией.

«Каждый ребенок, каждая семья, обратившаяся к нам за помощью, заслуживает лучшего. Это и есть моя главная мотивация», — говорит она.

В ближайшее время Галина Киреева займет почетную должность президента ЧОДКБ. Эта роль позволит ей сосредоточиться на стратегическом развитии больницы, передав оперативное руководство преемнику, добавили в Минздраве.