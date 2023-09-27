Челябинский врач назвал разумный срок отсрочки вакцинации после ОРВИ

Прививку от гриппа не следует ставить сразу после болезни

В Челябинской области продолжается вакцинация против гриппа. Чтобы иммунитет успел сформироваться до эпидподъема, врачи советуют сделать прививку в начале осени. Между тем многие южноуральцы уже успели перенести ОРВИ. Прививаться сразу после болезни медики не советуют.

«Если у вас есть признаки болезни, то делать прививку не рекомендуется. Сначала нужно долечиться. Дождитесь полного выздоровления. И воздержитесь от вакцинации в течение двух-четырех недель после болезни. Период зависит от тяжести течения болезни. Точные сроки лучше обсудить с лечащим врачом», — говорит заместитель главного врача по медицинской части ГКБ № 1 Максим Угнивенко.

Доктор напоминает, что сдавать специальные анализы перед вакцинацией от гриппа не нужно. Но аллергикам стоит проконсультироваться с лечащими врачами. Те должны сказать, можно ли делать прививку сейчас.

Также следует помнить, что состав вакцин обновляется ежегодно. Он зависит от того, какие штаммы гриппа циркулируют в мире. Если вы привились в прошлом году, в этом следует привиться свежей вакциной, тогда вы будете защищены от осложнений и летального исхода, которые возможны при гриппе.