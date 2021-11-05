Челябинский вокзал отмечает день рождения

Когда-то вокзал станции «Челябинский-Главный» был признан лучшим в СССР

5 ноября отмечает 56-й день рождения челябинский железнодорожный вокзал. У именинника есть серьезный бэкграунд, сообщает пресс-служба ЮУЖД.



Челябинский вокзал был открыт 5 ноября 1965 года, и тогда же был признан лучшим в Советском Союзе. Спустя два года на профильной выставке в Монреале вокзал заработал серебряную медаль. Здание вокзала стало одной из архитектурных достопримечательностей Челябинска — и остается им до сих пор. Специалисты отмечают некую «воздушность» главных челябинских ворот в город. Насчет «ворот» — не шутки. В среднем за день через Челябинский вокзал проходит около 6,5 тысячи человек, а в поезда садятся больше двух тысяч пассажиров.

Вокзал двухэтажный, но все его пространство приспособлено для инвалидов. Есть и игровая зона для детей, и комнаты отдыха, но особое внимание путешественников всегда привлекают фонтаны и зимний сад, в котором отчетливо читаются отсылки к сказам Бажова.