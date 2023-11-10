Челябинский водовод подключают к новой станции обеззараживания

Работы могут привести к временному помутнению воды

С 8 по 15 ноября водопроводная вода в Челябинске может помутнеть и поменять цвет. Это связано с переключением водоводов на очистных сооружениях, которое производит МУП «ПОВВ». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Коммунальщики меняют схему подачи воды, чтобы подключить очистные сооружения к станции ультрафиолетового обеззараживания, которую построили по программе «Чистая вода». Переключение водоводов приведет к увеличению скорости потока в трубах, по этой причине вода не некоторое время станет ржавой и мутной.

«Контроль качества воды перед поступлением в распределительную сеть и в распределительной сети осуществляется санитарно-лабораторной службой МУП „ПОВВ г. Челябинска“ в постоянном режиме», — отметили в Роспотребнадзоре.

Жителям Челябинска посоветовали при ухудшении качества водопроводной воды использовать кипяченую или бутилированную воду.