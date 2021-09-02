Челябинский вице-губернатор выступил по поводу торговли алкоголем на Кировке

Сергей Сушков опроверг слухи об ограничении продаж спиртного в кафе и барах Южного Урала

Вице-губернатор Южного Урала Сергей Сушков опроверг слухи о предстоящем ограничении времени торговли алкоголем в заведениях общепита на челябинской Кировке, сообщает пресс-служба главы региона. По словам Сушкова, такие ограничения прямо противоречат федеральному законодательству.



«В СМИ появилась информация, что власти собираются ограничивать время реализации алкоголя на территории региона в местах общепита, ресторанах и кафе. Первое и главное: сама идея о том, чтобы ограничить время реализации спиртных напитков в заведениях общепита, ни на Кировке, ни на каких-либо еще улицах в правительстве в принципе не рассматривалась и не рассматривается. Более того, 171-м федеральным законом запрещено изменять время торговли алкоголем для мест общепита нормативными актами субъектов Федерации. Мы имеем право устанавливать время и ограничивать время только в местах розничной торговли, в магазинах. Второе. Мы прекрасно понимаем, что сфера услуг и так с большими усилиями восстанавливается после ограничений, введенных из-за пандемии. Лишать бизнес существенной доли дохода рискованно даже с точки зрения экономики. В целом в этой теме поставлена точка, и не стоит ее дальше развивать. Это заставляет сильно переживать бизнес, но все равно такая мера не принята и не может быть принята», — заявил Сергей Сушков в видеообращении.

Напомним, в середине августа в Челябинске действительно появились слухи о том, что власти планируют ограничить продажу алкогольных напитков в кафе и ресторанах на пешеходной Кировке: предположительно запрет мог начать действовать с часу ночи. Такое предложение вроде бы поступило от общественников, однако позже в министерстве сельского хозяйства Челябинской области (это ведомство занимается в том числе и регулированием оборота спиртного) заверили журналистов, что никакого официального обращения ни от кого не поступало. Тем не менее владельцы ресторанного бизнеса забеспокоились. Об угрозе всей индустрии развлечений и общепита в центре мегаполиса на сайте Первого областного информагентства рассуждали пивовар Илья Ройтенберг и ресторатор Сергей Ефимов.