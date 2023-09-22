Челябинский вице‑губернатор вручил подарки раненым бойцам в ДНР

Александр Лазарев навестил пациентов в больнице города Ясиноватая

Вице-губернатор Челябинской области Александр Лазарев навестил раненых бойцов, проходящих лечение и реабилитацию в больнице подшефного нашему региону донецкого города Ясиноватая. Визит состоялся в рамках проекта «Здоровое будущее», сообщили «Первому областному» в администрации Ясиноватой.



Вместе с Александром Лазаревым раненых посетили первый заместитель главы администрации Ясиноватой Сергей Зырянов и активисты молодежного отделения общественного движения «Донецкая Республика». Гости передали пациентам больницы собранную в Челябинской области гуманитарную помощь. Кроме того, от имени южноуральцев Лазарев вручил каждому солдату православную иконку.

В администрации Ясиноватой уточняют, что и раненые военные, и жители прифронтового города передают благодарность губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, который в качестве секретаря реготделения партии «Единая Россия» организовал сбор и доставку гуманитарного груза в ДНР.

Напомним, Александр Лазарев в июне 2023 года сложил полномочия председателя Законодательного собрания Челябинской области. Алексей Текслер назначил его вице-губернатором по работе с новыми территориями — донецкими Волновахой и Ясиноватой. Экс-спикер ЗСО теперь курирует ход восстановительных работ в этих подшефных Южному Уралу городах и отвечает за сбор и доставку гуманитарных грузов.