Челябинский ветеринар Карен Даллакян предложил сделать штрафстоянки для скота

По его мнению, это сделает людей ответственнее к содержанию животных

Челябинский ветеринар и общественный деятель Карен Даллакян предложил сделать штрафостоянки для коз и свиней. По его словам, эта мера необходима для случаев, когда скот сбегает от владельцев или находится на самовыгуле, нанося ущерб имуществу жителей и городскому бюджету. Штрафстоянка поможет привить людям ответственность за содержание скота, рассказал зоозащитник в эфире радио «КП-Челябинск».

Поводом для заявления стал недавний инцидент в СНТ под Копейском. Там сбежавшие поросята пытались пробраться на участки жильцов в поисках еды. Они раскопали земли, грядки и цветники.

«Однозначно надо призвать к ответственности владельца. Надо делать штрафстоянки для животных — особенно для сельхоз: козы, коровы, которые выходят из частного сектора и уничтожают даже цветники, на которые тратятся бюджетные деньги. Животных надо изымать на штрафстоянку, каждый день назначить плату. Как машину забрали — приходи, плати штраф. И это будет компенсация вреда», — отметил Карен Даллакян.

Подобный опыт уже реализуется в Хакасии и Бурятии. На каждом животном — бирка, так идентифицируют владельцев. Гуляющий скот помещают на спецплощадки, если хозяин не забирает и не оплачивает штраф, их продают другому фермеру.

Раннее ИА «Первое областное» сообщало, что жителю поселка Полевого запретили держать свиней. Он не соблюдал ряд ветеринарных требований: отправлял животных на самовыгул, не проводил вакцинацию, а в свинарнике и вовсе не было навозохранилища.