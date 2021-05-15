Челябинский ветеран Великой Отечественной войны отмечает 100‑летний юбилей

Ирина Кухаренко полтора года трудилась в передвижном госпитале, а затем была командирована в Челябинск

Сегодня, 15 мая, исполняется 100 лет ветерану Великой Отечественной войны, бывшему медработнику УВД по Челябинской области Ирине Ивановне Кухаренко. На передовой Ирина Ивановна была недолго, но в ее памяти навсегда сохранилась картина тех страшных дней.

Ирина Кухаренко родилась в 1921 году в Свердловской области. Окончила семь классов в местной школе, прошла обучение в фельдшерско-акушерской школе и начала работать по специальности в Челябинске. Но проработала недолго: 21 июня 1941 года был создан состав из четырех военных госпиталей, и юные девушки были отправлены на Ленинградский фронт. Но не доехали: по пути узнали, что город взят в блокаду, и состав перекинули на Калининский фронт, где в те дни шли основные бои.

Зимой 1942 года Ирина Ивановна была командирована в Челябинск и так и осталась в столице Южного Урала. Челябинский окружной госпиталь, где трудилась юная уралочка на протяжении 10 лет, принимал больных с тяжелыми ранениями, и санитарки помогали бойцам не только медикаментами, но и добрыми словами. Победу девушка также встретила в Челябинске.

Вскоре Ирина вышла замуж. Ее супруг Иван Абрамович Кухаренко был начальником Оперативного отдела областного УВД при народном генерале Мартынове, полковником МВД запаса. Они родились в один день и прожили вместе более 60 счастливых лет.

Редакция ИА «Первое областное» поздравляет Ирину Ивановну с днем рождения и желает крепкого здоровья и долгих лет жизни!