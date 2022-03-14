Челябинский ветеран пожарной охраны отметил 75 лет службы. И продолжает работать

Почетный гражданин области Абрам Каплан заступил на первое дежурство в 1947 году

Ветеран пожарной охраны Абрам Львович Каплан отметил 75 лет службы. Абрам Каплан впервые заступил на боевое дежурство 13 марта 1947 года, и с тех пор продолжает службу. С юбилеем ветерана поздравило руководство ГУ МЧС России по Челябинской области, передает пресс-служба ведомства.



Абрам Каплан 40 лет проработал пожарным, дослужился до начальника пожарной части, а после — до заместителя начальника управления пожарной охраны региона. После ветеран перешел на должность методиста пожарно-технической выставки, где и продолжает работу.

Он единственный пожарный на Южном Урале, которого отметили званием почетного гражданина области с формулировкой «За выдающиеся заслуги в развитии пожарной охраны, большую общественную работу по сохранению исторической памяти».

В феврале 2021 года Абрам Львович получил из рук губернатора Челябинской области Алексея Текслера нагрудный знак «Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации».

«Я считаю, что этим званием наградили не лично меня, а всех пожарных области. В пожарной охране служили и до сих пор служат достойнейшие люди. Они не жалеют своего здоровья, а порой и жизни, спасая людей», — отметил ветеран пожарной охраны Абрам Каплан.

Руководство ГУ МЧС России по Челябинской области поздравило ветерана с 75-летием служебной деятельности и пожелали дальнейшей плодотворной работы.