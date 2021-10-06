Челябинский университет занял высокие строчки в списке международного рейтингового агентства

Times Higher Education в своей работе учитывали более тысячи вузов по всем миру

Международное рейтинговое агентство Times Higher Education опубликовало результаты по трём предметным рейтингам: технические науки, компьютерные науки и физические науки. Во все рейтинги попал Южно-Уральский государственный университет. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.





В этом году в рейтинге технических наук ЮУрГУ занял место в интервальной группе 501-600 из более чем 1200 вузов мира, готовящих специалистов в области энергетики, металлургии, машиностроения и других технических специальностей.

В предметном рейтинге компьютерных наук вуз занял позицию в интервальной группе 601-800. Здесь оценивались университеты в широкой и перспективной области, включающей в себя информационные системы, искусственный интеллект, компьютерное зрение и распознавание образов.

Аналогичный результат — место в группе 601-800 — ЮУрГУ уже не первый год сохраняет и в рейтинге физических наук. В этот список попали мировые университеты, готовящие специалистов в области математики, физики, астрономии, химии, нанотехнологий и наук о Земле.

В пресс-службе ЮУрГУ отметили, что вхождение университета в предметные рейтинги THE — это свидетельство роста вуза в глобальном научно-образовательном пространстве и повышения конкурентоспособности среди мировых научно-образовательных центров.

