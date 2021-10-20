Челябинский университет вошел в Топ-10 федерального рейтинга

Специалисты МИА «Россия Сегодня» оценили высокую медиаактивность ЮУрГУ

Южно-Уральский Государственный Университет вошел в Топ-10 рейтинга медиаактивности федерального информагентства МИА «Россия Сегодня». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Место в рейтинге высчитывалось по двум основным показателям: трафик аудитории сайта за месяц и количество упоминаний университета в новостных публикациях СМИ.

«ЮУрГУ единственный среди высших школ Южного Урала вошел в топ-10 медиаактивности среди 50 российских вузов-участников», — подчеркнули в пресс-службе университета.

Отмечается, что статистические данные собирались из открытых источников, это позволяет всем желающим проверить опубликованную в рейтинге информацию.

Напомним, ранее ЮУрГУ попал во все предметные рейтинги международного агентства Times Higher Education.