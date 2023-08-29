Челябинский университет подготовит три взвода солдат и сержантов для Минобороны

Такие студенты получат военный билет и не будут проходить срочную службу

Челябинский госуниверситет занимается подготовкой армейских специалистов с различными военно-учетными специальностями. Об этом во время прямого эфира в «Гранаде Пресс» заявил ректор вуза Сергей Таскаев. По его словам, университету предстоит подготовить три взвода специалистов, которые будут иметь солдатские и сержантские звания. Студенты, прошедшие такую подготовку, освобождаются от срочной службы в армии.

«Мы не открывали военную кафедру. Мы получили заказ от Министерства обороны РФ на подготовку трех взводов по различным военно-учетным специальностям. Подготовка будет вестись в учебном центре Минобороны. Участвовать в подготовке могут студенты первого и второго курсов, в том числе и девушки. Это зависит от их желания. Они выпустятся солдатами и сержантами», — сказал ректор ЧелГУ.

Как сообщали ранее в пресс-службе вуза, речь идет о том, что каждый год более сотни студентов смогут получать военно-учетную специальность (ВУС). Заявки на отбор для формирования этих трех взводов начнут собирать этой осенью, а само обучение начнется в сентябре следующего года. Претендовать на зачисление в эти взводы могут абитуриенты и первокурсники очной формы обучения, поступившие в вуз в 2023 году.

Если подготовка завершена успешно, то студент получает соответствующий ВУС и освобождается от срочной службы. Кстати, в этом году в ЧелГУ поступили десять человек по квоте СВО: есть один участник боевых действий, остальные — члены семей защитников Отечества.