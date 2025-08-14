Челябинский учитель математики на уроках играет с мячом и показывает фокусы

Педагог гимназии № 1 поразила всех своим методом преподавания в телешоу «Классная тема!»

Педагог челябинской гимназии № 1 прошла в полуфинал всероссийского телешоу «Классная тема!». Экспертов проекта впечатлил ее творческих подход к преподаванию. Теперь она отправится в Москву, чтобы провести урок на камеру. Проголосовать за челябинку можно будет уже в сентябре.

Ирина Архипова — учитель математики с 20-летним стажем. И она продолжает активно повышать квалификацию, принимает участие во всероссийских конкурсах. О проекте «Классная тема!» Ирина Викторовна узнала четыре года назад, каждый сезон подавала заявку на участие и наконец вошла в число 35 полуфиналистов, став единственной участницей из Челябинской области.

Своими «витаминами уроков» Ирина Викторовна покорила экспертов конкурса. Она доступно объясняет детям сложные математические понятия и внедряет в уроки интерактив.

«Я называю это „витамины урока“. Помимо основного питания, нам нужны витамины для лучшего усвоения — так же и в математике. На уроках я использую приемы, которые помогают разнообразить занятия. Включаю игры с мячом, показываю математические фокусы, пытаюсь придумать реальные ассоциации к абстрактным понятиям. Я применяю связь с жизнью, чтобы объяснить материал понятным языком, пробуждая воображение детей», — делится Ирина Архипова.

Чтобы пройти в финал, педагог отправится в Москву на съемки. Там она проведет урок на камеру и продемонстрирует свои методы преподавания. Ролики полуфиналистов опубликуют в официальном сообществе телешоу в соцсети «ВКонтакте», а уже в начале осени будет объявлено народное голосование, чтобы определить семерых финалистов.

«Такие проекты не только поднимают престиж профессии, но и напоминают, что учитель — это проводник в мир науки, культуры и важнейших ценностей. Учителя-участники доказывают, что даже самый сложный предмет становится захватывающим, когда его преподают настоящие профессионалы своего дела», — отмечает министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Победитель телешоу запишет серию авторских уроков, которые будут показывать на телеканале «Россия-Культура» и в официальном сообществе. Участники также смогут отправиться в образовательные путешествия, пройти стажировки и получить призы.

Автор: Елизавета Михно