Челябинский ученый побывал на заседании под председательством Владимира Путина

Алексей Замалутдинов с женой Софьей изучают сельскохозяйственные культуры

Южноуральский медалист олимпиады «Я — профессионал» Алексей Замалутдинов принял участие в третьем заседании набсовета платформы «Россия — страна возможностей» под председательством президента РФ Владимира Путина. На встречу молодой ученый приехал вместе с супругой Софьей. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

В прошлом году серебряный и бронзовый медалист олимпиады «Я — профессионал» Алексей Замалутдинов поступил в аспирантуру Сколковского института науки и технологий. Занимается изучением генетического разнообразия растений. Его супруга Софья (пара поженилась во время одного из этапов состязаний) обучается в аспирантуре биологического факультета МГУ и занимается получением нового штамма бактерий, которые нужны для биотехнологического производства стероидных гормонов.

«Проекты по изучению сельскохозяйственных культур нужны стране, ведь у нас одна из крупнейших в мире коллекций семян растений. Ее начал собирать Николай Вавилов более ста лет назад, но сами по себе семена пользу не приносят, изучение их генетики и проведение полевых испытаний позволили бы использовать современные методы селекции. Так сможем создать конкурентоспособные сорта и обеспечить продовольственную безопасность страны», — подчеркнули Алексей и Софья Замалутдиновы.

По мнению семейной пары, важно обратить внимание на оказание поддержки молодым ученым в России, развитие кадров для работы по созданию новых товаров и технологий в стране.

Платформа «Россия — страна возможностей» создана в 2018 году для обеспечения личностной и профессиональной самореализации людей. В 2021 году к ней присоединились 4,7 млн участников. Было запущено шесть новых проектов для ИТ-специалистов, студентов, добровольцев и педагогов, каждый из которых предоставил новые возможности для развития.