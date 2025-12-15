Челябинский участок М‑5 «Урал» закрыли для автобусов и большегрузов

Ограничения продлятся до полуночи

Челябинский участок трассы М-5 «Урал» с 1548 км по 1799 км временно закрыли для пассажирского и грузового транспорта из-за метели. Ограничения продлятся до полуночи 16 декабря, сообщает пресс-служба регионального Упрдора.

Ограничения начинаются от Иглинского (Республика Башкортостан) до Чебаркульского района. Для безопасности на трассе работают 23 машины ДПС. Если снегопад не закончится, ограничения продлятся.



Узнать о состоянии проезда или сообщить о непредвиденной ситуации можно ближайшему экипажу ДПС, по телефону 112 или у диспетчера Упрдор по телефону 8 (351) 263-52-56 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram).

Напомним, завтра в Челябинской области обещают ночной мороз до −24 и метели.