Челябинский ЦУР за два года обработал более 600 тыс. обращений южноуральцев

Людей чаще всего беспокоят дороги, благоустройство и запись к врачам

С момента запуска в Челябинской области Центра управления регионом им было обработано почти 614 тыс. обращений граждан. В том числе 67 тыс. — с начала 2023 года. Об этом пресс-служба областного ЦУРа сообщила сегодня, 21 апреля.

Центры управления регионами были созданы в России в декабре 2020 года. Они выступают операторами интернет-коммуникации между гражданами и местной властью. Их деятельность курирует АНО «Диалог Регионы». Обращения граждан ЦУР фиксирует по двум основным каналам коммуникации: через соцсети посредством системы «Инцидент Менеджмент» и через платформу обратной связи на «Госуслугах».

В челябинском ЦУРе отмечают, что характер жалоб за два года работы системы существенно изменился. Если раньше в соцсетях южноуральцев больше всего волновали темы ЖКХ (отключение электричества, перебои с водой), то сегодня в топе — ремонт дорог и благоустройство территорий. Темы обращений через «Госуслуги» также стали другими. В 2020 году жителей беспокоили коронавирус и получение сертификата вакцинируемого. А сейчас — электронная запись на прием к врачу.

Кстати, сейчас сообщить о проблеме стало гораздо проще. В группах мэрий, школ, детсадов и больниц во «ВКонтакте» появились специальные виджеты. Кликая на «Сообщить о проблеме», пользователь попадает на «Госуслуги», где можно оставить свою жалобу. А через кнопку «Высказать мнение» можно проголосовать за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды».