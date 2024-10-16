Челябинский цинковый завод реализует несколько проектов по снижению загрязнения города. Некоторые из них сегодня, 16 октября, продемонстрировали председателю комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрию Кобылкину.
Гость Детского экологического форума посетил несколько площадок, которые традиционно считаются загрязнителями экологии — свалку и завод. В первой локации ему показали, как на месте мусорных отвалов можно круглый год выращивать цветы и саженцы елки, а на Челябинском цинковом заводе познакомили с технологиями снижения выбросов в воздух и воду.
Так, локальные очистные сооружения завода позволяют утилизировать наиболее концентрированные сточные воды. А повторное использование очищенной воды сокращает водозабор из реки Миасс.
Другой проект, реализуемый на заводе, — система газоочистки вельц-цеха. Он удаляет из отходящих газов соединения серы диоксида. Это позволяет снижать негативное воздействие на воздух.