Челябинский цинковый завод сократит потребление воды из реки Миасс

На производстве используют особую экологическую технологию

Челябинский цинковый завод реализует несколько проектов по снижению загрязнения города. Некоторые из них сегодня, 16 октября, продемонстрировали председателю комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрию Кобылкину.

Гость Детского экологического форума посетил несколько площадок, которые традиционно считаются загрязнителями экологии — свалку и завод. В первой локации ему показали, как на месте мусорных отвалов можно круглый год выращивать цветы и саженцы елки, а на Челябинском цинковом заводе познакомили с технологиями снижения выбросов в воздух и воду.

Так, локальные очистные сооружения завода позволяют утилизировать наиболее концентрированные сточные воды. А повторное использование очищенной воды сокращает водозабор из реки Миасс.

Другой проект, реализуемый на заводе, — система газоочистки вельц-цеха. Он удаляет из отходящих газов соединения серы диоксида. Это позволяет снижать негативное воздействие на воздух.