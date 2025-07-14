Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил коллектив Челябинского цинкового завода с 90-летием предприятия и вручил награды отличившимся сотрудникам, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Именно такие предприятия сделали Челябинск крупным промышленным центром, вносящим огромный вклад в развитие страны», — подчеркнул историческую значимость завода Алексей Текслер.
Челябинский цинковый завод — крупнейший в России производитель цинка и сплавов, стратегический поставщик для предприятий автомобилестроения, машиностроения и химической промышленности, а также надежный партнер оборонно-промышленного комплекса. При этом завод — одно из самых чистых предприятий в плане экологии.

На церемонии Алексей Текслер выразил благодарность ветеранам всех поколений. И подчеркнул социальную ответственность ЧЦЗ: сегодня завод принимает участие в строительстве уникального футбольно-легкоатлетического манежа.