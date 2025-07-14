Челябинский цинковый завод отмечает 90‑летие

Со дня основания предприятие является одним из флагманов отечественной металлургии

Сегодня, 14 июля, Челябинскому цинковому заводу исполняется 90 лет. За эти годы предприятие пережило серьезные реформы, прошло сложный путь, но было и будет стратегически значимым звеном в экономике региона и страны и одним из флагманов отечественной металлургии, подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Сегодня Челябинский цинковый завод сохраняет свой статус одного из ключевых предприятий региона и приумножает славные трудовые традиции. Коллектив успешно осваивает новые технологии, решает важные задачи импортозамещения, реализует экологические проекты»,— отметил глава региона.

В юбилейный год Алексей Текслер поблагодарил сотрудников и ветеранов предприятия, пожелал им удачи в новых делах, а самому заводу — дальнейшего процветания.

На Челябинском цинковом заводе представлен полный технологический цикл производства металлического цинка: от добычи руды до выпуска готовой продукции. На предприятии регулярно внедряют современные мощности, что позволяет повышать качество изделий.