Сегодня, 14 июля, Челябинскому цинковому заводу исполняется 90 лет. За эти годы предприятие пережило серьезные реформы, прошло сложный путь, но было и будет стратегически значимым звеном в экономике региона и страны и одним из флагманов отечественной металлургии, подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Сегодня Челябинский цинковый завод сохраняет свой статус одного из ключевых предприятий региона и приумножает славные трудовые традиции. Коллектив успешно осваивает новые технологии, решает важные задачи импортозамещения, реализует экологические проекты»,— отметил глава региона.
В юбилейный год Алексей Текслер поблагодарил сотрудников и ветеранов предприятия, пожелал им удачи в новых делах, а самому заводу — дальнейшего процветания.
На Челябинском цинковом заводе представлен полный технологический цикл производства металлического цинка: от добычи руды до выпуска готовой продукции. На предприятии регулярно внедряют современные мощности, что позволяет повышать качество изделий.