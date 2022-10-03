На Челябинском цинковом заводе стартовала программа социального туризма для пенсионеров. Первая группа уже провела целый день в путешествии по Бажовским местам. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на ЧЦЗ.
«Сегодня далеко не каждый пенсионер может позволить себе путешествие по родному краю. А среди них есть много людей энергичных и любознательных, жаждущих новых открытий и впечатлений, и туризм — один из лучших способов продления активного долголетия. Мы стараемся окружить наших ветеранов заботой и вниманием, чтобы они не чувствовали себя забытыми. Ведь поддержка поколения сотрудников, отдавших работе на заводе десятки лет, — важнейшая наша задача. Надеюсь, что поездки по Уралу станут для нас доброй традицией», — рассказал директор по работе с персоналом и административным вопросам Челябинского цинкового завода Константин Розенберг.
Во время экскурсии ветераны завода посетили ветряную мельницу, построенную по старым русским традициям, приняли участие в дегустации сыров, произведенных по французским, швейцарским и традиционным английским технологиям. В завершение визита на ферму шеф-повар сыроварни научил гостей варить настоящую итальянскую моцареллу.
Перед отъездом группа прогулялась по знаменитым Бажовским местам — набережной города Сысерти. Именно здесь в конце XIX века жил будущий автор знаменитых Уральских сказов Павел Бажов.
В пресс-службе предприятия отметили, что новая группа пенсионеров будет отправляться в путешествие по памятным и святым местам Урала раз в месяц. Проект рассчитан на ветеранов завода.
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